Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında, Erzurum’da destek kriterlerini sağlayan 375’nci çift olan Özerbaş Ailesi, 25.05.2025 tarihinde, Aile Yılı kapsamında düzenlenen nikâh töreniyle evliliğe ilk adımlarını attı.Proje çerçevesinde Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne başvuran 919 çift arasından uygun görülen Özerbaş çifti, gerçekleştirilen törenle birlikteliklerini resmileştirerek mutluluğa "evet" dedi.Törene katılan Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "2025 Aile Yılı kapsamında yürütülen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi ile ilimizde bugüne kadar 375 çift bu destekten faydalandı. Bugün burada 375. çiftimizin nikâhına tanıklık etmekten büyük bir onur ve mutluluk duyduk. Evlenecek gençlerimizin yanında olmak, onlara hem maddi hem de manevi destek sağlamak bizim için çok kıymetli. Çünkü biz biliyoruz ki aile, toplumun temel taşıdır. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak, bu temelin sağlam atılması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."Törenin sonunda genç çiftin sevinci, aileleri ve davetliler tarafından coşkuyla paylaşıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, projenin yeni evlenecek genç çiftlere umut olmaya devam edeceğini belirtti.