Van’da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.Van’da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 89’uncu haftada da eylemlerini sürdürüyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan 36 aile, ellerindeki dövizlerle DEM Parti İl Örgütü binası önüne kadar yürüdü. DEM Parti ve PKK aleyhine slogan atan aileler, bu mücadelelerinin evlatlarını alana kadar süreceğini söylediler.Eylemlerine ilişkin konuşan anne Nazlı Sancar, çocuklarını alana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti. DEM Partililerin kadınlar için yaptığı yürüyüşe değinen Sancar, “Narin ve Rojin için yürüyüş yapıyorlar. Ancak binerce Narin, binlerce Rojin dağdadır. Bizler de bu kapıdan evlatlarımızı istiyoruz. Bizim evlatlarımız için niye yürüyüş yapmıyorlar? Bir gün gelip bizim derdimizi de dinleseydiler. Bizim acımızı da paylaşsaydılar” dedi.2014 yılında kaçırılan oğlu Nevzat için eylemlere katılan İbrahim Ereğli ise o yıldan şimdiye kadar evladı için mücadele ettiğini söyledi. Oğluna çağrıda bulunan baba Ereğli, evladının gelip devlete teslim olmasını istedi.