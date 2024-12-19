Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Ekonomik ve Sosyal araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESAM) ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğiyle “Veri ve Bilgiye Erişim” paneli düzenlendi.Bilgi ve veriye erişim yollarını konuşmak amacıyla düzenlenen panele ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bölge Müdürü Mehmet Fatih Temuçin, TÜİK çalışanları ve akademisyenler ile öğrenciler katıldı.Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu’nda ESAM Müdürü Doç. Dr. Kübranur Çebi Karaaslan’ın açılış konuşması ile başlayan panelde konuşmacılar TÜİK’ten bilgi ve veri temin süreçleri, veri grubu tipleri, veri talebi ve temin seçenekleri, bilgi talebi ve temin süreçleri, e-devlet üzerinden neler talep edileceği ve hangi veri gruplarına nasıl erişilebileceği gibi konular hakkında dinleyicilere bilgi verdi.İlgiyle takip edilen panel katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez’in panelistlere teşekkür belgesi takdim etmesi ile sona erdi.