ETÜ Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile Genaktüel Kulübü’nün iş birliği ile Türkiye çapında 500’e yakın öğrenci ve akademisyenin katılımıyla ikincisi düzenlenen Ulusal Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğrenci Kongresi kapsamında "Gelecek Pandemilere Hazır Mıyız" başlıklı konferans gerçekleştirildi.ETÜ Fen Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.Programda konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, moleküler biyoloji ve genetiğin geleceğin bilimi olduğunu vurgulayarak: "Nasıl ki Türkiye’nin jeopolitik ve demografik gücü gelecekte dünya için belirleyici olacaksa, moleküler biyoloji de bilim dünyasında aynı şekilde merkezde yer alacak. Günümüzde farmakoloji alanında çıkan yayınların yarısından fazlası moleküler biyolojiyle ilişkili hale geldi. Bu oran önümüzdeki yıllarda %70-80’e ulaşacak" dedi. Türkiye’de moleküler biyolojik ürünlerin maddi değerinin hızla arttığını belirten Rektör Hacımüftüoğlu, biyoteknolojik üretimin gelecekte çok daha büyük bir paya sahip olacağını söyledi. Öğrenci ve akademisyenlerin yoğun ilgiyle takip ettiği programa dair övgü dolu ifadelerde bulunan Rektör Hacımüftüoğlu, böylesine kaliteli ve zengin içerikli bir kongrenin Erzurum’da organize edilmesinde emeği geçen tüm öğrencilere ve akademisyenlere teşekkür etti.Rektör Hacımüftüoğlu’nun ardından TURKOVAC aşısının geliştirilmesinde öncü rol oynayan Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ise "Gelecek Pandemilere Hazır Mıyız" başlıklı sunumuyla kürsüye çıkarak geçmiş pandemilerden çıkarılan dersler, gelecekte yaşanması muhtemel küresel sağlık krizleri ve Türkiye’nin bu süreçlere hazırlığı hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.Konuşmasında tarihten örneklerle geçmiş pandemilere değinen Özdarendeli; veba, çiçek, kolera, grip ve HIV gibi pandemilerin insanlık üzerinde bıraktığı izleri anlattı. Özellikle zoonotik hastalıkların (hayvandan insana bulaşan) artışına dikkat çekerek, doğaya ve ekosisteme müdahalenin yeni salgınlara zemin hazırladığını söyledi.Soru cevap bölümüyle devam eden program, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nun, Özdarendeli’ye plaket takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.