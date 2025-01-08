Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kalite Koordinatörlüğünde devir teslimi yapıldı.ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı ve Prof. Dr. Naim Ürkmez ile Genel Sekreter Prof. Dr. Ahmet Dumlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen devir teslim töreninde Prof. Dr. Ümit İncekara Koordinatörlük görevini Prof. Dr. Fatih Yıldırım’a devretti.Rektörlük Makamında düzenlenen törende Rektör Çakmak görev süresi boyunca yapmış olduğu çalışmalardan ötürü Prof. Dr. Ümit İncekara’ya teşekkür ederken görevi devralan Prof. Dr. Fatih Yıldırım’a yeni görevinde başarılar diledi.