Elektronikçiler, Fotoğrafçılar ve Saatçiler Odası Başkanı Mehmet Havabulut, esnafın giderek daha fazla zorlandığını belirterek, kredi faizlerinin düşmemesi, artan vergiler, kira, Bağ-Kur ve diğer giderlerin işletmeleri kapanma noktasına getirdiğini söyledi.

ESNAF KREDİLERİ YÜKSEK FAİZ NEDENİYLE ULAŞILAMAZ HALE GELDİ

Havabulut, esnafın en büyük sorunlarından birinin kredi faizlerinin yüksekliği olduğunu vurgulayarak, "Esnafımız işini döndürebilmek için krediye ihtiyaç duyuyor ancak faiz oranları o kadar yüksek ki artık kredi çekmek bir çözüm değil, aksine daha büyük bir borç yükü oluşturuyor. Devletin esnafa düşük faizli ve uzun vadeli kredi desteği sağlaması şart," dedi.

VERGİ VE KİRA GİDERLERİ ESNAFI ZORLUYOR

Artan maliyetler karşısında birçok esnafın ayakta kalmakta zorlandığını belirten Havabulut, "Vergi yükü her geçen gün artarken, kiralar fahiş seviyelere ulaştı. Küçük işletmeler bu giderleri nasıl karşılayacak? Ayrıca Bağ-Kur primleri de sürekli artıyor. Gelirler düşerken giderlerin artması esnafı bitirme noktasına getirdi," diyerek yetkililere seslendi.

İŞLER DÜŞÜYOR, ESNAF KAN AĞLIYOR

Havabulut, vatandaşın alım gücünün düşmesiyle birlikte esnafın iş yapamaz hale geldiğini belirterek, "Müşteriler artık sadece fiyat soruyor ama alışveriş yapamıyor. Elektronik, fotoğrafçılık ve saatçilik sektörlerinde iş hacmi ciddi oranda düştü. Bu şartlarda küçük esnafın hayatta kalması imkânsız hale geliyor," dedi.

DEVLETE ÇAĞRI: ESNAFIN YANINDA DURUN!

Mehmet Havabulut, devletin esnafa yeterli desteği vermediğini ifade ederek, "Her geçen gün yeni vergiler, zamlar ve ek maliyetlerle karşı karşıyayız. Devlet, esnafını desteklemek zorunda. Vergi muafiyetleri, kira yardımları ve düşük faizli kredilerle esnafın yükü hafifletilmeli. Aksi takdirde önümüzdeki süreçte çok daha fazla işletme kapanacak," diyerek yetkilileri önlem almaya çağırdı.