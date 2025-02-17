Van’da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 10 kişi tutuklandı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10-16 Şubat 2025 tarihleri arasında 2 bin 317 devriye görevi icra edildiği belirtildi. 70 bin 876 şahıs ve 60 bin 103 aracın da kontrol edildiği ifade edilen açıklamada, "Arandığı tespit edilen; dolandırıcılıktan 2, hırsızlık suçundan 5, uyuşturucu madde suçundan 5, kaçakçılık suçundan 2 ve diğer suçlardan 42 şahıs olmak üzere toplam 56 şahıs yakalanmış olup 10’u tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.