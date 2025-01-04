Birçok medeniyetten izler taşıyan 2 bin 700 yıllık görkemli Van Kalesi’nin güneyindeki Eski Van Şehri, düzenlenen etkinlikle yeniden keşfedildi.Van Gölü Aktivistleri Derneği ile Doğu Kültür ve Sanat Merkezi Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen Van Şehir Okumaları Projesi kapsamında Eski Van Şehri’nde bir gezi düzenlendi. Tarihi Hüsrevpaşa Camii avlusunda toplanan katılımcılar, Eski Van Şehri’nde gerçekleştirilen tarih ve doğa yürüyüşünde unutulmaz bir deneyim yaşadı. Etkinlik boyunca, Eski Van Şehri Kazı Alan Başkanı Prof. Dr. Gülşen Baş Terzioğlu rehberlik yaparak bölgenin zengin tarihine dair önemli bilgiler aktardı. Katılımcılar, tarihi sokaklarda dolaşıp geçmişin izlerini yakından görme fırsatı bulurken, etkinlikte hem tarihi yapılar hem de doğal güzellikler tanıtıldı.“Eski Van Şehri, Van’ın kalbi ve odak noktasıdır”Etkinlik sırasında konuşan Prof. Dr. Gülşen Baş Terzioğlu, 2024 yılı itibarıyla Cumhurbaşkanlığı kararıyla Eski Van Şehri’nde kazı çalışmalarını yürütmeye başladıklarını belirtti. Bölgedeki tarihi, kültürel ve mimari dokunun ortaya çıkarılmasını amaçladıklarını dile getiren Terzioğlu, “Bugün burada Şehir Okumaları Projesi kapsamında bulunuyoruz. Bu proje, özellikle Van hakkında bir bilinç ve farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Eski Van Şehri, Van’ın kalbi ve odak noktasıdır. Milattan önce 3 binden 20. yüzyılın başına kadar kesintisiz olarak yaşam alanı olan bu bölge, Urartu döneminde başkentlik yapmış ve ardından birçok Türk devleti tarafından kullanılmıştır. Hem siyasi hakimiyet kurulmuş hem de yaşam sürdürülmüştür. Böylesine geniş bir perspektifte ele alındığında, milattan önce 3 binlerden 20. yüzyılın başına kadar çok sayıda kültürün merkezini oluşturan bu bölgede ciddi bir birikimden söz etmek mümkündür. Burayı doğru anlamak, doğru anlatmak ve geleceğe taşımak büyük önem taşıyor. Projeyi Eski Van Şehri’nden başlatan ekibe teşekkür ediyorum” dedi.“Van’ı ilk kurulduğu yerden tanımak istedik”Van Gölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel ise bu tür organizasyonların devam edeceğini ve Van’ın tarihini daha geniş kitlelere tanıtmayı hedeflediklerini belirterek, “Van’ımızı ilk kurulduğu yerden tanımak çok önemli. Ocak ayı itibarıyla projemize başladık. Eski Van Şehri’nden başlamamızın nedeni, şehrimizi okumak istememizdir. Van şehri yaşayan, adeta bir organizma, bir insan gibidir. Şehrimizi kendimize dert edindik ve birlikte bir platform kurduk. İki dernek olarak hareket ediyoruz ve yoğun bir ilgi var. İnsanlar bu projeye katılmak istiyor. Hep birlikte, şehrini kendine dert edinenlerle Van’ımızı tanımaya çalışacağız. Çalışmalarımıza tarihten başladık. Nereden geldiğimizi öğrenerek, şehrimizi diğer kentlerle kıyaslayarak daha iyi anlayacağız” diye konuştu.Proje kapsamında iki temel hedef belirlediklerini vurgulayan Van Şehir Okumaları Projesi Koordinatörlerinden Muhlis Kaya da “Projede temel gayemiz, Van kentinde yaşayan hemşehrilerimizin kente dair bilgisini artırmak ve onların kentle bağını güçlendirmektir. Bu sayede kent aktivizmi oluşturmayı amaçlıyoruz. Projeyi bu yıl 6 başlık altında işleyeceğiz. Her ay farklı bir başlık üzerinden Van’ı tartışacağız” şeklinde konuştu.