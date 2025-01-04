Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçede dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik önemli adım attı.Patnos ilçesinde faaliyet gösteren işletme ve esnaflara yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmasında, dolandırıcılık yöntemleri ve bu tür suçların nasıl engellenebileceği konusunda önemli bilgiler verildi. Ayrıca, esnaflara yönelik olarak hazırlanan broşürler dağıtıldı.Emniyet yetkilileri, dolandırıcılık gibi suçların önlenmesi için toplumun her kesiminin bilinçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin düzenli olarak devam edeceğini ifade etti.