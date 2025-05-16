Erzincan Belediyesi tarafından yapımı devam eden Esentepe Alanı 3’ncü Etap Projesi’nde çalışmalar sürerken, Belediye Başkanı Bekir Aksun proje alanındaki devam eden çalışmaları yerinde inceledi.Belediye Başkanı Bekir Aksun, yapılan çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, yalnızca mahalle ölçeğinde değil, kentin geneline hitap edecek büyük ölçekli yeşil yaşam alanları oluşturma devam ettikleri belirtti."Şehrimize değer katacak bir yaşam alanı oluşturuyoruz" diyen Belediye Başkanı Aksun, sözlerine şöyle devam etti:"Erzincan Belediyesi olarak, yalnızca mahalle ölçeğinde peyzaj düzenlemeleriyle yetinmiyor; şehrimizin tamamına hitap eden, büyük ölçekli yeşil yaşam alanları oluşturmaya da devam ediyoruz.Bu doğrultuda, hemşehrilerimizin doğayla iç içe vakit geçirdiği, aileleriyle keyifli anlar yaşadığı Esentepe Alanı projesinde, 1’nci ve 2’nci etapların tamamlanmasının ardından 3’üncü etap çalışmalarımız da tüm hızıyla sürüyor.Modern peyzaj tasarımları, dinlenme alanları ve sosyal donatılarıyla Erzincan’a değer katan bu projemiz tamamlandığında, şehrimizin nefes alan en önemli cazibe merkezlerinden biri olacak."