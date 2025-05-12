Sahip olduğu 60 coğrafi işaretli ürünler ile ülkemizde son yıllarda dikkatleri üzerine çeken Erzurum’da 2 ürün için daha başvuru yapıldı.Erzurum Ticaret Borsası, Erzurum Sarma Kadayıfı ve Erzurum Ramazan Pidesi’nin coğrafi işaret alması için TÜRKPATEN’e müracaat etti. Ülkemizde Gaziantep ve Konya’dan sonra en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip olan Erzurum’da şu ürünler halen TÜRKPATEN kurumunda coğrafi işaret için değerlendirme aşamasında bekliyor; Erzurum Ayak Paça Çorbası, Erzurum Etli Pazı Dolması, Erzurum Geven Balı, Erzurum Göğermiş Peynirli Pide, Erzurum Kahvaltısı, Erzurum Karın Kaymağı Peyniri, Erzurum Kelecoş, Erzurum Olur Kekikli Mahallesi Kandirif Peyniri / Erzurum Kandirif Peyniri, Erzurum Ramazan Pidesi, Erzurum Sarma Kadayıfı, Erzurum Sinisi, Erzurum Tava Ketesi, Erzurum Un Helvası, Erzurum İspir Gobdini, Hasankale Dövme Kebap, Hasankale Etli Ekmek, Hasankale Güvec,i Hınıs Domas Peyniri, Hınıs Kekik Balı, Karayazı Balı, Narman Yeşil Mercimeği, Pasinler Balı ve Pasinler Köfte