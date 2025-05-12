İbrahim Erkal sevgisi, salona sığmadı İbrahim Erkal, vefatının 8. yıl dönümünde memleketi Erzurum’da şarkılarıyla anıldı. 12-05-2025 09:16 Güncelleme : 12-05-2025 09:16 YORUMLAR Website Adınız * E-Posta Adresiniz * Yorumunuz * KÜLTÜR - SANAT Erzurum’un Sarma Kadayıfı ve Ramazan Pidesi tescil yolunda ’Bitlis Beş Minare 1. Uluslararası Film Festivali’ gala gecesiyle sona erdi Ahlat’taki tarihi Selçuklu Mezarlığı’na ünlü akını Vali Çiftçi: "Annelerin hakkı, hiçbir şekilde ödenmez" "Kargapazarı değil Kargıpazarı" Çok Okunanlar 1 Başkan Taşkın, Çınarpark alanında incelemelerde bulundu 2 Kars Ani Ören Yeri’nde sur içi yollarının yapımı devam ediyor 3 Vali Çiftçi: "Annelerin hakkı, hiçbir şekilde ödenmez" 4 Van’da hırsızlık operasyonu: 8 gözaltı 5 Sarıkamış’ta korunga tohumu dağıtıldı