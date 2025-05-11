İzmir Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde 8-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen 24. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Erzurum’un köklü kültürel miraslarından biri olan ehramın bilimsel olarak tanıtıldığı özel bir bildirime sahne oldu.Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Dilşad Güzel ve Ayşegül Turan tarafından hazırlanan "Nostalji, Benzersizlik, Algılanan Kalite ve İmaj Faktörlerinin Ehram Ürünlerine Yönelik Satın Alma Niyetine Etkilerinin Belirlenmesi Erzurum İli Örneği" başlıklı çalışma, Erzurum’un geleneksel el sanatı ürünü olan ehramın tüketici nezdindeki algısını kapsamlı biçimde analiz etti. Bildiri, kongre kapsamında Ayşegül Turan tarafından sunuldu. Erzurum’a özgü görsellerin yer aldığı sunum katılımcıların beğenisini topladı.Ayşegül Turan, bildiriyi sunarken Ehram’ın sadece bir giyim ürünü değil, bir kültür taşıyıcısı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Ehram, Erzurum’un hafızasını taşıyan bir dokumadır. Nostaljik yönü, benzersiz yapısı ve kaliteli işçiliğiyle hem duygusal hem estetik bir değer sunuyor. Bu araştırmayla Ehram’ın modern tüketiciyle nasıl buluşabileceğini akademik bir çerçevede ele aldık."Prof. Dr. Dilşad Güzel ise ihramın sürdürülebilir üretim anlayışına örnek olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı "Ehram, doğaya saygılı üretim biçimi, el emeği ve zamana meydan okuyan kalitesiyle sürdürülebilirliğin ve kültürel mirasın güçlü bir simgesidir. Bu bildirimizde, geleneksel değerlerin çağdaş pazarlama yaklaşımlarıyla nasıl desteklenebileceğini göstermeye çalıştık."Çalışmada; nostalji, benzersizlik, algılanan kalite ve imaj gibi faktörlerin, tüketicilerin Ehram ürünlerini satın alma niyetleri üzerindeki etkisi detaylı olarak analiz edildi. Erzurum’un bu özgün değeri, bilimsel platformda hem kültürel hem ekonomik boyutlarıyla değerlendirildi. Ehramın uluslararası bir akademik kongrede yer bulması, yerel ürünlerin marka değerini artırma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.