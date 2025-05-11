Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında Hilalkent Semti’nde halka bir araya geldi.Başkan Uçar, bir süre önce başlayan ve oldukça faydalı geçen halk buluşmalarının çalışmalarında önemli bir klavuz olacağını ifade ederek, "Kurtuluş Mahallemiz’deki hemşerilerimiz ile Hilalkent Semtimiz’de buluştuk. AK Parti Belediyeciliğinin gönüllere dokunuşuna bir kez daha şahitlik ettik. Yakutiye Belediyesi olarak yapmış olduğumuz çalışmalarımızı ve planladığımız projelerimizi hemşehrilerimize anlatarak talep ve önerilerini dinleyip istişarelerde bulunduk. Yerel Yönetimlerden Sorumlu AK Parti Erzurum İl Başkan Yardımcımız Sayın Halil Ergün, Ak Parti Yakutiye İlçe Başkanlığı İlçe Başkanımız Sayın Ferit Yildiz, İlçe Başkan Yardımcılarımız, Belediye Birim Amirlerimiz ve Mahalle Muhtarımız Sayın Kürşat Oğurlu’nun da katıldığı toplantımızın ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.