Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü, Erzurum’da özellikle kuzey ilçelerde bulunan yaban keçilerine yönelik sayım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar İspir ilçesinde devam ediyor.Özellikle kaçak avcılığa yönelik alınan önlemler ve yapılan çalışmalar yaban keçilerin sayısında artışa neden oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü, Erzurum’un kuzey ilçelerinde devam ettirdiği çalışmada, bölgedeki yaban keçilerinin sayımını yapıyor. Ekiplerin titizlikler sürdürdüğü çalışmada İspir Verçenik Dağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’ında doğal ortamda yaşamlarını sürdüren keçiler net olarak gözlemlendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü konu ile ilgili daha önce yaptığı paylaşımında, “Bu yaz envanteri, bölgedeki yaban hayatı popülasyonunu ve sağlık durumlarını değerlendirmemize yardımcı oluyor. Doğanın bu muhteşem sakinleriyle geçirilen her an, onların korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için ne kadar önemli bir görev üstlendiğimizi bir kez daha hatırlatıyor. Çalışmalarımızda destek veren tüm ekibimize teşekkür ederiz.” dedi.