BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde tarımla uğraşan çiftçiler, kurtlanan fasulyeleri için dronla ilaçlama yapıyor.Tarımsal açıdan önemli bir konuma sahip olan Adilcevaz ilçesi, tarım yapan çiftçiler traktörle yapılan ilaçlama yöntemine alternatif olarak dronla ilaçlamaya başladı. Bu yeni yöntem, tarımsal üretimde tasarruf sağlayarak ürünlerin zarar görmesini önlemeye yardımcı oluyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda kurt istilasına uğrayan fasulyeler çiftçileri tedirgin ediyor. Hummalı bir çalışma başlatan çiftçiler, tarım arazilerinin zarar görmemesi için dronla ilaçlamaya başladı.Geçen sene fasulyeden zarar ettiklerini ifade eden Orham Emen isimli çiftçi, "Yağmurlardan dolayı bu sene yine maalesef ürünümüze kurt musallat olmuş. Bunun için biz de traktörle değil, dronla ilaçlamaya başladık. Traktör ürüne zarar verdiği için bu yöntemi kullanıyoruz. Temennim odur ki geçen seneki gibi benim ve çiftçi arkadaşlarının zarara uğramamalarıdır" dedi.Dron sahibi Yılmaz Sulu ise, "Tarlaya traktör girdiğinden yüzde 10’luk zarar oluyor bu nedenle biz de burada hem ekmeğimizin peşindeyiz hem de doronla çiftçinin zararı en aza iniyor" diye konuştu.