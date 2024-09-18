Erzurum’da bir kamyon ile otomobilin karıştığı kaza, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Kazada yaralanan olmadı, otomobil ise ağır hasar aldı.Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi Terminal Caddesi’ne meydana gelen bir kaza yürekleri ağızlara getirdi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde; bir kamyonun seyir halinde iken bir anda önüne çıkan otomobile çarptığı ve sürüklendiği görüldü. Çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu sürücülerin yara almaması yüreklere su serpti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kaza ile ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.