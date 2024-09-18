Van yöresine ait motifli kilimler yıprandıktan sonra da değerlendirilerek hediyelik eşyaya dönüştürülüyor.Van’ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Murat Deniz isimli esnaf, yıpranmış savan ve motifli kilimleri dekoratif aksesuar ve takılara dönüştürüyor. İran’da uzun yıllar savan (halı örtüsü) ve kilim üzerine eğitim aldıktan sonra Van’a gelen Murat Deniz, yaklaşık 25 yıldır kentte yıpranmış savan ve kilimleri değerlendiriyor. Van’ın kırsal bölgelerinden kendisine getirilen yıpranmış dokuma kilim ve savanları çanta başta olmak üzere değişik hediyelik eşya olarak tasarlayan Deniz, el emeği göz nuru ürünlerini vatandaşın beğenisine sunuyor. Tasarlanan hediyelik eşyaları ülkenin dört bir yanına gönderen Deniz, geçtiğimiz dönemlerde bu ürünleri Güney Kore’ye de gönderdi. Deniz, tasarladığı bu ürünleri ise 30 ila 200 lira arasında satışa sunuyor.Konuya ilişkin konuşan Murat Deniz, köylerden kendilerine getirilen yıpranmış kilimleri değerlendirip hediyelik eşyaya dönüştürdüklerini belirtti. Yaklaşık 25 yıldır bu şekilde yıpranan kilimleri değerlendirdiklerini ifade eden Deniz, “İşe yaramadığı için çöpe gidecek olan kilimleri kullanıyoruz. Biraz otantik ve el yapımı olduğu için her kesimden bunlara ilgi duyuluyor. Özellik son zamanlarda baya ilgili görmeye başladı. Van’a ait yöresel bir ürün olduğu için ilgi oluyor. Hem hediyelik hem de kendileri için alıp kullananlar oluyor. Özellikle yöresel Van kilimlerini değerlendirerek bunları tasarlıyoruz” dedi.