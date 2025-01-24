Erzurum’da meralarla alakalı konuların masaya yatırıldığı bir çalıştay yapıldı.Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Mera Güvenliği Çalıştayı’na başkanlık etti. Çalıştayda, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle meydana gelen olayların incelenmesi, bu tür olayların nedenleri ile alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi, 3. taraf kolluğu yaklaşımı çerçevesinde, mera ve arazi anlaşmazlığına ilişkin sorunlar ele alındı.Çalıştay ile söz konusu sorunların çözümüne katkı sunabilecek kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve iş birliği sağlandı. 23 Ocak 2025 tarihinde düzenlenen çalıştaya; Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkan V. Recep Kaplan, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can ve çeşitli kurumlardan temsilciler katıldı.