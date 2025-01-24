Erzurum’da soğuk havaların ardından gelen kar yağışı yeniden etkili oldu. Bazı yerleşim yerlerinde ulaşımda kar ve buzdan dolayı sıkıntılar yaşandı.Meteoroloji verilerine göre; Erzurum ve bölge genelinde havanın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum’un doğusu ile Ardahan ve çevresinin aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği, buzlanma ve don olayı ile gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Erzurum’da sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar gece saatlerinde yağan kar nedeniyle araçlarını temizlemek zorunda kaldı. Türkiye’nin en soğuk yerlerinden birisi olan Tekman ilçesini Erzurum’a bağlayan ve Palandöken Dağı’nın arka bölümünde bulunan yol da sis ve kar nedeniyle araç sürücülerine zor anlar yaşatıyor. Vatandaşlar daha önce gündeme gelen Tekman Tüneli projesinin hayata geçirilmesini istediler.Uzmanlar vatandaşları uyararak, "Bölgemizde dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" dedi.