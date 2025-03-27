Erzurum’da Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, başkanlığında "Kritik Altyapı Güvenliği" çalıştayı gerçekleştirildi.Çalıştay’da; Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki "Büyük ve Stratejik Önemi Haiz Tesisler"in incelenmesi, güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesi, sorunların tespiti ve çözümü konularında katkı sağlayabilecek kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon ve iş birliği sağlandı.Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, çalıştayda yaptığı konuşmada "Devlet düzeni ve toplumsal düzenin sağlıklı bir şekilde işlemesi için gerekli ve birbirleri arasında bağımlılıkları olan fiziksel ve sayısal sistemlerden oluşan kritik altyapılar, enerji üretim ve dağıtım sistemleri, telekomünikasyon altyapısı, finansal servisler, su ve kanalizasyon sistemleri, güvenlik servisleri, sağlık servisleri ve ulaştırma servislerinden oluşmaktadır. Günümüzde kritik altyapıların korunması, ülkelerin önemli gündem maddelerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Kritik altyapının etkilediği ve kritik altyapıdan etkilenen alanlarda tüm birey, kurum, kuruluş ve uluslararası örgütlerin güçlü bir iş birliği içerisinde olması gerektiği kaçınılmazdır. Hızla gelişen ve yenilenen siber dünyada kritik altyapıların güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak ancak kalifiye personel ve kaliteli teçhizat ile mümkündür. Bu anlamda ilimizde bulunan ulusal kritik altyapıların güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesi çok büyük önem arz etmektedir." ifadelerine yer verdi."Kritik Altyapı Güvenliği" çalıştayına; Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk , Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doç. Dr. Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, BOTAŞ 4. Bölge Müdürü Gökhan Dinç, DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, TRT Erzurum Müdürü Ayça Yarol Alemdar, Türkiye Ulusal Gözlemevi İşletme Müdürü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak , MSB Akaryakıt İkmal ve NATO İşletme Başkanlığı Erzincan İşletme Müdürü Serkan Buzkan , TANAP Doğalgaz İletişim A.Ş. Güvenlik Şube Müdürü Cengiz Yavaş, Erzurum Havalimanı Başmüdürü M. Hanifi Fidan ve çeşitli kurumlardan temsilciler katıldı.