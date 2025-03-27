Doğurganlık oranının en yüksek olduğu illerden biri olan Ağrı’da, anne adayları doğuma Gebe Okulu’nda hazırlanıyor. Eğitimlerle normal doğum destekleniyor, bilinçli annelik süreci teşvik ediliyor.Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Gebe Okulu’nda kadınlar normal doğuma teşvik edilerek sağlıklı gebelik süreci için bilinçlendiriliyor. Eğitimlerde anne adaylarına nefes egzersizlerinden emzirmeye kadar birçok alanda destek sunuluyor. 2024 yılı itibariyle Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2 bin 208 normal doğum gerçekleştirilirken, sezaryen doğum sayısı ise bin 604 olarak kayıtlara geçti."Normal doğuma teşvik ediyoruz"Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Özgün Akbaş, gebe okulunda verilen eğitimin önemine dikkat çekerek, "Hastanemizde çoğu devlet hastanesinde olduğu gibi normal doğuma teşvik etmeye yönelik bir politika uyguluyoruz. Gebeliği öğrenen kadınları, sağlıklı bir gebelik süreciyle birlikte normal doğuma yönlendirmeye çalışıyoruz" dedi.Dr. Akbaş, gebe okulunda sadece doğuma değil, doğum sonrası sürece dair de eğitim verildiğini vurgulayarak, "Doğum danışmanlığı ve emzirme eğitimi gibi başlıklarda da anne adaylarını bilgilendiriyoruz. Bu sayede hem annelerin hem babaların sürece bilinçli şekilde hazırlanmasını sağlıyoruz" diye konuştu."Gebe okulu doğum sürecine hazırlık sağlıyor"Dr. Akbaş, doğum sürecinin kadınlar için hem fiziksel hem de duygusal olarak zor bir süreç olduğunu belirterek şunları söyledi:"Gebe okullarımızda annelerin doğum öncesinde doğum sürecini öğrenmelerini sağlıyoruz. Özellikle ilk kez anne olacak kadınların bu süreci tanımaları, kaygılarını azaltıyor. Eğitimlerde doğum sonrası emzirme, bebek bakımı ve anneliğe geçiş konularına da yer veriyoruz. Beşinci aydan itibaren gebeleri bu eğitimlere katılmaları için teşvik ediyoruz.""Normal doğum sonrası toparlanma daha hızlı"Dr. Akbaş, normal doğumun annenin iyileşme süreci açısından da avantaj sağladığını belirterek, "Normal doğum sonrası hastalarımızı 24 saat içinde taburcu edebiliyoruz. Sezaryen ise büyük bir karın içi cerrahi operasyon olduğu için iyileşme süresi daha uzun sürüyor, bu nedenle sezaryen sonrası 48 saat gözlem altında tutuyoruz" dedi.2024’te 2 bini aşkın normal doğum gerçekleştiAğrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2024 yılı içerisinde 2 bin 208 normal doğum, bin 604 sezaryen doğum gerçekleştirildi. Sezaryen oranının biraz yüksek olmasının sebebine de değinen Dr. Akbaş, "Hastanemiz, merkezi bir eğitim ve araştırma hastanesi olduğu için ilçelerden gelen riskli gebelikleri de kabul ediyoruz. Bu nedenle sezaryen oranımız biraz daha fazla görünüyor. Ancak bizim önceliğimiz her zaman annenin ve bebeğin sağlıklı bir şekilde kavuşmasıdır" ifadelerini kullandı.