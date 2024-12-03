Erzurum’da kış aylarında donan toprak nedeniyle cenaze işlemlerinde zorlukların yaşanması mezar yerleri yaz aylarında açılıyor.Kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü Erzurum’da yüzlerce mezar yeri kış için hazır edildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü kış hazırlıkları kapsamında 500 mezar açtı. Erzurum’da şehir merkezinde bulunan Asri Mezarlığı’nda kış gelmeden yüzlerce mezar yeri iş makineleri ve personelin yardımıyla açıldı. Erzurum’da hem yoğun kar yağışı hem de özellikle toprağın donması nedeniyle kış aylarında mezar yerlerinin açılması nerede ise imkansız hale geliyor. Yetkililer bu yüzden yaz aylarında kış için hazırlık yapıyor ve çukurları defin için hazırlıyor.500 mezar yeri hazır edildiErzurum Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’nde 11 yıldır çalışan Abdullah Demir, kış aylarında mezar çukurlarının yazdan hazır olmasına rağmen definden önce tekrar çalıştıklarını ve hazırlık yaptıklarını belirterek, “Şartlar bu aylarda zor. Kışın don oluyor, mezar açmak çok zorlaşıyor, onun için yaz aylarında hazırlık yapıyoruz. Bu yıl yaklaşık olarak 500 mezar yeri açtık. Kışın bunları açmak mümkün değil. Çukurların önceden açılmasında rağmen definden önce yine gelip çalışma yapıyoruz. İşimiz epey bir zor. Yeteri kadar mezar yeri açıyoruz. Halkımızın mağdur olmaması için belediyemiz her türlü desteği veriyor” dedi.