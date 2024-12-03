Kayyum atanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Orhan, cumartesi günü ev hapsinde bulunduğu Pertek ilçesinde gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Orhan, avukatlarının yaptığı itiraz üzerine Tunceli Asliye Ceza Mahkemesi tarafından serbest bırakıldı.Belediyeye kayyum atanmasının ardından görevden uzaklaştırılan Tunceli Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Orhan’a çıkarıldığı hakimlik tarafından ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağı verilmişti. Ev hapsinde bulunduğu esnada polis tarafından gözaltına alınan Orhan, Sulh Ceza Hakimliği tarafından cumartesi günü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.Orhan, avukatlarının Asliye Ceza Mahkemesi’ne yaptıkları başvurunun ardından yeniden serbest bırakıldı. İtiraz üzerine tutuklu bulunan DEDEF Yönetim Kurulu Üyesi Veli Akyol ile SES Temsilcisi Enes Boran hakkında da tahliye kararı verildi.