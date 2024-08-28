Erzurum’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda on binlerce kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında il genelinde yapılan operasyonlarda; 1 milyon 113 bin 400 dal boş makaron, 43 bin 640 dal dolu makaron, 4 paket 4 kilo sigara tütünü, 50 adet puro, 1 paket sigara, 1 adet elektronik sigara, 165 paket 5 bin 514 yaprak sigara kağıdı ve 119 adet mükerrer kullanıldığı değerlendirilen bandrol ele geçirildi.
Operasyon neticesinde gözaltına alınan M.K. ve M.H.K. isimli şahıslar, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Erzurum’da kaçak sigara operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
Erzurum’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda on binlerce kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.