Şanlıurfa’nın ünlü ses sanatçısı İmam Ergin ve ekibi, Elazığ’da sanatseverlere unutulmaz bir gece sunmaya hazırlanıyor.Sıra gecelerinin vazgeçilmez isimlerinden ünlü sanatçı İmam Ergin ve ekibi, Cip yolu üzerinde bulunan Beylerbeyi Poligon Restaurant ve Cafe tarafından düzenlenecek konser programında sanatseverlerle bir araya gelecek. 30 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek konserde Ergin ve ekibi, sevilen eserlerini seslendirecek. İşletme Müdürü Burak Erarslan, "30 Ağustos Cuma akşamı 19.30’da Elazığ’da Urfa sıra geceleri rüzgarı estirmeyi planlıyoruz. Ünlü ses sanatçısı İmam Ergin ve ekibinin katılımıyla çok güzel bir organizasyon hazırladık. Ailenizle birlikte unutulmaz bir gece yaşamak için sizleri bu özel konsere bekliyoruz" dedi.