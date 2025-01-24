Erzurum İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, yaptıkları operasyonda uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha vurdu.Erzurum’a bağlı Hınıs ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Hınıs İlçe Jandarma Komutanlığınca 24 Ocak 2025 günü Hınıs ilçesi ve Muş ilinde 13 ayrı adreste yapılan eş zamanlı operasyonlarda “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.Yapılan operasyonlarda; 20 gram metamfetamin, 5 gram esrar, kağıda emdirilmiş 10 gram bonzai maddesi, 3 gram bonzai, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 2 adet tabanca şarjörü, 1 adet 6136 SKM kapsamında hançer, 1 adet bıçak, bin 376 paket kaçak sigara, 24 bin 750 gram kaçak tütün, 106 bin 200 adet boş makaron, 4 bin 950 adet sigara filtresi, 18 bin adet sigara kağıdı, 10 adet cep telefonu ele geçirildi. Olay şüphelisi 9 şahıs gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasını müteakip adli makamlara sevk edilecek.Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca organize suçlarla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edilecektir” denildi.