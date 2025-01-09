Erzurum’da jandarma sorumluluk bölgesinde 2024 yılı içinde 250 ölümlü-yaralamalı trafik kazası yaşandı.Erzurum’da 2024 yılı istatistiklerine bakıldığında jandarma bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik Verileri ’ne göre; Erzurum’da 2024 yılında 250 ölümlü-yaralamalı kaza, 64 maddi hasarlı kazada 13 ölü ve 492 yaralı kayıtlara geçti.