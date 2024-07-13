Erzurum-Artvin karayolunda meydana gelen heyelan yolda seyreden otomobili dere kenarına sürükledi. Sürücü kurtarılırken, otomobilde bulunan anne ve kızı düştükleri derede kayboldu.Edinilen bilgiye göre, akşam saat 20.30 sıralarında Erzurum-Artvin Karayolu Tortum ilçesi Derekapı mevkiinde heyelan meydana geldi. Bu sırada yolda seyreden Suriye uyruklu sürücü yönetimindeki otomobil dere yatağına sürüklendi. Kaza sonrası sürücü kurtarılırken, araçta bulunan anne ve kızı araçtan fırlayarak dereye düştü. Heyelan nedeniyle kapanan yol trafiğe açılırken, akıntıya kapılarak suda kaybolan anne ve kızını arama çalışmaları devam ediyor.