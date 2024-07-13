Kars’ta 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek düzenlendi. Kars Valisi Ziya Polat, 15 Temmuz’da hain Fetullahçı Terör Örgütü’nün milletin silahlarıyla millete kurşun sıktığını belirtti.Kars Valiliği, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verdi. Programda konuşan Vali Ziya Polat, bu toprakların çok özel olduğunu ifade ederek, “Çok şükür çok büyük bir devletimiz var, çok büyük bir milletimiz var. Hep söylüyoruz ya ‘Bu topraklar özel topraklar.’ Bu topraklarda oyunlar oynandı. Oynanıyor, oynanacakta. Allah’a şükür imanlı, inançlı, devletine, milletine, bayrağına, atasına bağlı nesiller yetişiyor. Yetişmeye devam edecek. Kim ne oynarsa oynasın evvelallah milletimiz dimdik ayakta. Sadece Türkiye Cumhuriyeti için değil, dünyaya adaleti sağlamak için dimdik ayaktayız” dedi.15 Temmuz’da hainlerin milletin silahlarıyla millete kurşun sıktığını belirten Polat, “15 Temmuz son hainlerin darbesi. Özellikle söylüyoruz, her gün söyleyeceğiz. Hain Fetullahçı Terör Örgütü, bunu dile getirmemiz lazım. Hain Fetullahçı Terör Örgütü, millete, milletin silahıyla kurşun sıkan hainler, uluslararası şirketlerin maşası olmuş hainler, evvelellah onlar hainliği yaptı ama hesaba katmadıkları bir şey vardı. Bu milletin devlet sevgisi, millet sevgisi, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla sokağa inen çoluk çocuk, kadın, genç, yaşlı hepsi aynı iman ve inançla mücadele eden neslimiz var. Allah’a şükür 15 Temmuz şehitlerimizi buradan rahmetle anıyorum. Gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum. Devletimiz her daim emirlerinde oldu, olmaya devam edecektir” diye konuştu.Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği yemekte protokol üyeleri, şehit ve gazi yakınlarıyla sohbet etti. Yemek yapılan duanın ardından sona erdi. Polisevi’nde düzenlenen yemeğe Vali Ziya Polat, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Milletvekili Adem Çalkın, Belediye Başkanı Ötüken Senger, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Cemal Kiper, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, STK temsilcileri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.