Erzurum’da 25 kişilik yürüyüş grubu 16 kilometrelik doğa yürüyüşü ile adeta dört mevsimi bir arada yaşadı.Erzurum Yürüyüş ve Palandöken Masterler Koşu Grubu, Erzurum İspir Yağlı Köyü-Başyatağan Gölü güzergâhında gidiş-dönüş 16 km’lik bir doğa yürüyüşü düzenledi. Yürüyüş güneşli bir havada başladı, yaylalardaki serin sular geçildi, dolu yağışı onları durdurmadı, yaz ortasında karlı dağları aştılar, fırtına hızlarını kesmedi ve hep birlikte yağmur altında ıslandılar.Sabah saat 06.15’de Erzurum Atatürk Üniversite girişinden hareketle başlayan etkinlikte, 07:00 ‘da Yağlı köyüne varıldı ve 2300 metre rakımdan başlayan yürüyüş, buradan, Başyatağan gölleri istikametinde yaylaların ve göllerin muhteşem manzarası ve kuş sesleri eşliğinde, 3180 metre rakımda bulunan zirve noktasına ulaşıldı. Dönüşte havanın bozması ve dolu yağışına yakalanılmasına rağmen, toplamda 7,5 saat süren yürüyüş katılımcılar için muhteşem bir deneyim oldu. Tabiatla iç içe doğal bir terapi olan gezi, akşam 17:00’de Erzurum’a dönüşle sonlanmış oldu. Katılımcıların büyük ekseriyatının bu yürüyüşleri devamlı katılanlar olmasına rağmen, ilk defa katılanlarda oldu ve kendileri için muhteşem bir deneyim oldu.Bu doğa yürüyüşleri, Erzurum’un farklı bölgelerine, her hafta düzenli olarak doğa yürüyüşü düzenleyen, EYG (Erzurum Yürüyüş Grubu) koordinatörü Ziya Amil koordinasyonunda gerçekleştirildi. Organizasyona yaklaşık 25 kişilik bir grup olarak katıldı. Mevsimsel olarak bölgede doğanın yemyeşil olduğu Haziran ayında bu yürüyüşü gerçekleştirmek, katılımcı doğa severler için inanılmaz derece keyifli olduğu ifade edildi. Erzurum Yürüyüş grubu ve Palandöken Masterler Koşu Grubu üyeleri, “İddia ediyoruz, doğa severler için, en güzel parkurlar Erzurum ve çevresinde bulunmaktadır, tüm doğa severleri Bölgemize davet ediyoruz. Parkurlarımız konusunda çok iddialıyız.” dediler.