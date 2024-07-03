Erzurum’da iki grup arasında cadde ortasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.Alınan bilgilere göre, Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi’nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, kimliği tespit edilemeyen bir kişi, Y.S. (33) isimli şahsı bıçakla yaraladı.İhbar üzerinde olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Y.S. ambulans ile Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken olaya karışan diğer şahıs ya da şahısların yakalanması için polis çalışma başlattı.Hastaneye kaldırılan Y.S.’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme ve soruşturmasını sürdürüyor.