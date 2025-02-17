Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 2024 yılı itibari ile yapılan 705 operasyon neticesinde bin 139 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, gözaltına alınan şüphelilerden 146 şüpheli tutuklandı.Narkotik suçlarla mücadele kapsamında; Erzurum’da 34 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı, 959 şüpheli ise tamamlanan işlemleri akabinde serbest bırakıldı Bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında yıl içerisinde 926 etkinlik gerçekleştirildi, gerçekleştirilen etkinlikler sonucunda 98 bin 268 kişiye ulaşıldı, 56 bin 189 adet broşür dağıtıldı. 449 kilo 876 gram uyuşturucu madde, 82 adet Ecstasy Captagon hap ele geçirildi. Bin 947 adet Sentetik Ecza ele geçirildi.Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 2024 yılı itibari ile yapılan 12 operasyon neticesinde 128 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, gözaltına alınan şüphelilerden 91 şüpheli tutukladı, 19 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. 18 şüpheli ise tamamlanan işlemleri akabinde serbest bırakıldı. Çok sayıda dijital materyal, başka şahıslara ait çok sayıda banka ve kredi kartı, çok sayıda kullanıma hazır Sim Kart, 6.03 gram kokain maddesi ve uyuşturucu haplar, 1 Adet Av Tüfeği, 1 Adet Ruhsatsız Tabanca ve 7 Adet Fişek, 117 Bin TL, 2300 Euro, 700 Amerikan Doları ve 29 Adet Çeyrek Altın ele geçirildi.Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce; 2024 yılı itibari ile yapılan 99 operasyon neticesinde 194 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, gözaltına alınan şüphelilerden 32 şüpheli tutuklandı, 48 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı, 114 şüpheli ise tamamlanan işlemleri akabinde serbest bırakıldı. 2024 yılında yapılan çalışmalarda 352 göçmen şahıs, 194 organizatör olmak üzere toplam 546 şahıs yakalandı. Şüpheliler üzerinden çıkan toplam: 25 bin 395 TL ve 470 Dolar paraya el konulmuş olaylarda kullanılan toplam 56 araca el koyma şerh işlemi gerçekleşti.Erzurum İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı trafik birimlerince 2024 yılı içerisinde 725 bin 347 araç denetlenmiş, 192 bin 897 araca 333 milyon 992 bin 881 TL cezai işlem uygulandı. 2 bin 79 araç trafikten men edildi. Bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında yıl içerisinde 52 etkinlik gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen etkinlikler sonucunda 45 bin 812 kişiye ulaşıldı, bin 650 adet broşür dağıtıldı.