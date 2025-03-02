Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda "Azerbaycan Kültür Buluşması" programı düzenlendi.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Genç Ofisler, Türk Dünyası Öğrenci Kulübü ve Azerbaycanlı Öğrenciler Birliği ortaklığıyla gerçekleşen gecede bir konuşma yapan Erzurum Vali Yardımcısı Lokam Düzgün,"Türkiye ve Azerbaycan’ın yüreklerde kök salmış kardeşliği, ortak tarihimize ve kültürümüze dayanmaktadır. Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Azerbaycan halkının sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir.’ deyişi aramızdaki kopmaz bağların en veciz ifadesidir. Bunun en güzel örneklerinden biri, Dağlık Karabağ’ın işgalden kurtarılması sürecidir. Türkiye, siyasi ve manevi desteğiyle Azerbaycan’ın haklı davasında en büyük destekçisi olmuştur. Yine, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, Türkiye’nin yardımına ilk koşan ülkelerden biri kardeş Azerbaycan olmuş, arama kurtarma ekipleri deprem bölgesinde kendi vatanlarında görev yapar gibi çalışmış, Azerbaycan halkı Türkiye’nin acısını yüreğinde hissetmiştir" ifadelerini kullandı.Programa; Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur katıldı.Salonun tamamen dolduğu etkinlikte Azerbaycan tatlısı, içecekleri, ezgileri, çalgıları, şiiri ve Türk Dünyası’na ait bayrak gösterisi izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Bu kültür dolu buluşma, kültürlerarası dostluğun en güzel örneklerinden biri olarak hafızalarda yer etti.