Kar yağışının yerini soğuk havaya bıraktığı Erzincan adeta buz kesti. Doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi dondu.Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Erzincan’da, kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan Beldesinde bulunan Girlevik Şelalesi buz tuttu. Şelalede uzunluğu 2 metreyi aşan buz sarkıtları, kartpostallık görüntüler oluşturdu.Şelaleyi gezmeye gelen ve buz tutan şelalenin üzerinde yürüyen vatandaşlar, 2 metreyi aşan buz sarkıtlarına tırmanarak o anları kayda aldı. Erzincan’da son yıların en soğuk kış ayının yaşandığını belirten vatandaşlar 2 metreyi aşan, buz sarkıtlarının kartpostallık görüntü oluşturduğunu kaydettiler.