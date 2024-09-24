Erzurum’da "Ahilik Kültürü Haftası" düzenlenen törenle kutlandı.Erzurum’da "Ahilik Kültürü Haftası" kutlandı. Yakutiye Kent Meydanı’ndan yapılan programa Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda mehteran takımının gösterisi sonrası konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, "Buradaki amacımız Ahilik geleneğinin ve onun mimarı olan Ahî Evrân Velî’nin bilinirliğini arttırmak ve bu önemli kültürü gelecek nesillere aktarmaktır. Çünkü bir milletin bekası, kültürünü doğru yansıtmasına yaşamasına ve gelecek nesillere bir miras olarak başarıyla aktarabilmesine bağlıdır. Türk İslam medeniyetinin ayrılmaz bir parçası olan Ahilik Anadolu’daki varlığı bin yıla dayanan birlik, beraberlik, kardeşlik ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini göstermiş olan Milletimizin harcını oluşturan kurumlardan birisidir. Ahilik toplumumuzun tarihi hafızasında ve yaşam biçiminde unutulmaz izler bırakmıştır. Bizi biz yapan, söz konusu değerlerin başında gelen Ahilik kültürü ve geleneği; İslamiyet ile Türk örf ve adetlerini kaynaştıran kıymetli bir düşüncedir. Şunu belirtmek istiyorum ki işini sağlam, düzgün yapan, zamanını iyi kullanan, vaktinde nerede ne yapması gerektiğini iyi bilen ve kendisine tevdi edilen imkanları iyi kullanan insanlar yani işini severek yapan kişiler Ahilik kültürünü bizzat ve fiilen yaşayanlardır. Bu kadar gurur verici bir geçmişe sahip olan esnaf teşkilatımız bugün ülkemizin karşılaştığı sorunları aşmada topluma örnek olmaktadır olmak zorundadır. Bugünkü büyük şirketlerimizin hemen hikayesi küçük bir dükkandan, atölyeden başlar. Ülkemizin gelişmesinin, büyümesinin, hedeflerine doğru adım adım yol almasının kökleri esnaf çalışkanlığına ve ahlakına uzanır. Bu nedenle esnafımız bugünümüzün ve yarınımızın da manevi teminatıdır. Malumunuz her geçen gün artan fiyatlar, kamuoyunda rahatsızlık doğuruyor. Sorumluluk yönü zayıf olan tacirlerin davranışları, kalıcı ekonomik yüklere neden oluyor. Bu Ahilik ruhuna sahip çıkmanın önemi bir kere daha görülüyor. Amacımız Ahilik felsefesini yılda bir hafta kutlanan bir gelenek olmaktan öte ticari ve sosyal hayatımıza yerleştirmektir. Ahilik Haftası’nın bizler de birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu vesileyle Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran’ın veliyi ve tüm ahileri rahmet ve minnetle anıyor, esnaf ve sanatkarlarımıza, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir ömür diliyorum” dedi.Programda Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de birer konuşma yaptı. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Kızılgeçit Erzurum’da da birçok ahi bulunduğunu hatırlatarak, Ahilik teşkilatının asırlarca bu topraklarda ticaretin ve dayanışmanın bel kemiği olduğunu vurguladı. Konuşmalardan sonra Kur’an-ı Kerim tilaveti ve şed kuşatma töreni yapıldı. Erzurum’da bu yıl 75 yaşındaki Demirci Ustası Zekai Kaplan yılın ahisi, Mahmut Aykut yılın kalfası ve Ertuğrul Şükrüoğlu yılın çırağı seçildi.