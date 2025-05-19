Erzurum’da olası afet ve acil durumlarında İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait soğuk hava depolarının İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yedek aşı deposu olarak kullanılmasına dair protokol imzalandı.Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Geçmiş afetlerden edinilen deneyimler, afet sonrası sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve etkin şekilde sürdürülebilmesi için kapsamlı eylem planlarının hazırlanmasının önemini ortaya koymuştur. Olası bir afet durumunda uygulanması gereken aşılar, stratejik öneme sahip sağlık müdahaleleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle aşı ve benzeri ürünlerin güvenli koşullarda depolanması, acil eylem planlarının kritik bileşenlerinden biri olarak değerlendirilmektedir" denildi.Bu doğrultuda, afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olunması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir ile İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kerger, kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek üzere bir araya geldi. Olası Afet ve Acil Durumlarında İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Ait Soğuk Hava Depolarının İl Sağlık Müdürlüğü Tarafından Yedek Aşı Deposu Olarak Kullanılmasına Dair Protokol imzalandı.İmzalanan protokol ile acil ve afet durumlarında İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine ait soğuk hava depolarının İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aşı deposu olarak kullanılabilmesi sağlandı. Böylece afet anlarında da bağışıklama hizmetlerinin kesintiye uğramadan sürdürülebilmesi sağlandı. Ayrıca bu iş birliği afetlere yönelik hazırlık sürecinde kurumlar arası dayanışmanın en iyi örneklerinden birisi olarak gösterildi.