Erzurum’un Uzundere ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi’nde 350 koyun, yoğun kar yağışı ve çığın etkisiyle uçurumdan düştü. 150 koyun sağ olarak kurtarılırken, 60 koyunun telef olduğu belirlendi. Diğer koyunları arama çalışmaları devam ediyor.Uzundere ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi’nde yayladan köy merkezine indirilmek üzere yola çıkarılan Bayram Özçiçek’e ait 350 koyun, yoğun kar yağışı ve çığın etkisiyle uçurumdan düştü. Olayın ardından seferber olan köylüler koyunları arama çalışmalarına başladı. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda yaklaşık 150 koyun sağ olarak kurtarılırken, 60 koyunun ise telef olduğu belirlendi. Geriye kalan koyunlara ulaşmak için köylüler çalışmalarına devam ederken, arama kurtarma çalışmaları için bölgeye ekipler sevk edildi. Bölgedeki olumsuz hava şartları ise çalışmaları zorlaştırıyor.Mahalle Muhtarı Fahri Sağlam, çoban koyunları köye getirirken uçuruma düşen 350 koyundan 40-50’sinin telef olduğunu söyledi. Mahalle sakinlerinden Muhlis Barış ise, komşularının koyunlarını kurtarmak için seferber olduklarını belirtti.