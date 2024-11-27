Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmenler için söyledi: "Gurbet O Kadar Acı Ki" Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, memleketi Erzurum’da öğretmenlerle birlikte Türk sanat müziği konseri dinledi, ısrarları geri çevirmedi ve "Gurbet O Kadar Acı Ki" şarkısını söyledi. 27-11-2024 09:09 Güncelleme : 27-11-2024 09:09 YORUMLAR Website Adınız * E-Posta Adresiniz * Yorumunuz * GÜNCEL Ağrı mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Erzurum’da kış yüzünü göstermeye başladı Hakkari’de “Karla Mücadele ve Alınacak Önlemler Toplantısı” düzenlendi Bitlis’in tarihi mekanları karda kartpostallık görüntüler oluşturdu Van’da 158 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı Çok Okunanlar 1 Elazığ’da bir haftada 237 olay meydana geldi 2 Elazığ’da kardan adamlar yerlerini aldı 3 Battalgazi Belediyesi Karagöz Mahallesi’nde seferberlik başlattı 4 Bingöl’de narkotik ve aranan şahıslara yönelik çalışma 5 Malatya Büyükşehir Belediyesi kar mesaisine devam ediyor