30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Erzurum’da düzenlenen törenlerle kutlandı.Büyük Zaferin 102’nci yıldönümü dolayısıyla sabah Havuzbaşındaki Atatürk Anıtına çelenk sunumu ve İstiklal Marşının okunmasından ardından etkinliklere Hastaneler Caddesi’nde devam edildi.Törende Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği adına birer konuşma yapıldı.Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı ve halk oyunu ekiplerinin gösterilerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı okundu.Program geçit töreni ile sona erdi.Törene, Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz, Prof. Dr. Kâmil Aydın, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Türkez, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.