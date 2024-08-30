Malatya’nın Kuluncak ilçesinde bir çimento mikserinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Kaza Kuluncak ilçesinin Karabük Mahallesinde Darende-Kuluncak yolu üzerinde meydana geldi. Yüksel A. yönetimindeki 44 AFZ 915 plakalı çimento mikseri iş makinesi kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirilirken araçta sıkışan sürücü ve yanında bulunan Musa A. itfaiyenin çalışması ile çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.