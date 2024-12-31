Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, güvenlik güçlerinin yılbaşı gecesi huzur ve asayişin sağlanması için denetimlerini artıracağını ifade etti.“2025 yılının tüm Erzurumlulara ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum” diyerek söze başlayan Vali Mustafa Çiftçi, "Yine mübarek üç ayların ve Regaip Kandili’nin de hem saygıdeğer Erzurumlulara hem aziz milletimize hem de tüm İslam Alemine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 2025 yılının ilimizde huzur ve güvenlik içerisinde karşılanması ve kutlanması için gereken tüm tedbirlerin alındığını ve planlamaların yapıldığını bu vesileyle ifade etmek isterim” dedi."İnsanlık dramları geride kalsın"Çat Yolu Polis Kontrol Noktasında açıklama yapan Vali Çiftçi, “İl emniyet müdürlüğümüz ve il jandarma komutanlığımız tarafından 110 ayrı noktada, 574 ekiple ve 3 bin 485 personelle tedbirlerin alındığını ve ilimiz genelinde de denetimlerin arttırılacağını ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımızdan da bir ricamız, bir istirhamımız var. Bu alınan tedbirler ilimizin güvenlik ve asayişini temin etmek için huzur ve güvenliği temin etmek için olduğunu bilmeleri ve bize bu konuda yardımcı olmalarını tüm Erzurumlulardan hassaten istirham ediyorum. 2024 yılını geride bırakıp 2025 yılına girmeye hazırlandığımız bugünlerde temennimiz. Bu 2025 yılının ilimiz için hayırlara ve güzelliklere vesile olmasıdır. 2024 yılında yaşadığımız üzücü hadiselerin geride kalması, Filistin’de, Lübnan’da, Suriye’de, Türkistan’da yaşanan insanlık dramının geride kalması, tüm mazlumların ve mağdurların felaha ermesi ve yine Avrupa Sporları ve Turizm Başkenti ilimiz için de bereketli olmasını niyaz ediyorum” diye konuştu.