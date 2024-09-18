Erzurum Tarih Derneği üyeleri, Pasinler Zaferi’nin 976. yıl dönümü vesilesiyle Pasin Ovası’nda buluş ve mütevazi bir anma programı düzenledi.Erzurum Tarih Derneği Başkanı H. Ömer Özden başkanlığında Yönetim Kurulu Üyeleri, Pasinler ilçesindeki savaş alanına giderek anma programı yaptı. Pasin Ovası’ndaki anma programına Başkan Yardımcısı İsmail Bingöl, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Tezgel, Sıtkı Sahil, Abdurrahman Zeynal katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Abdurrahman Zeynal, tarihi savaş alanında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına Kuranı-Kerim duası yaptı.Erzurum Tarih Derneği Başkanı H. Ömer Özden, Pasinler Muharebesi’nin, tarihte, Selçukluların, Bizanslılarla yaptıkları, Anadolu Selçuklu Devleti’nin tarih sahnesinden çekildiği zamana kadar, aralıklarla 2,5 asra yakın devam eden savaşların, ilk büyük meydan muharebesi olarak tarihte yerini aldığını belirtti. Başkan Özden, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, “ Erzurum Tarih Derneği olarak her yıl bu zafer gününde Pasinler Ovası’nda hem şehitlerimizi ve gazilerimizi anmakta hem de bu zaferin önemini anlatmaya çalışmaktayız. Eğer Pasinler Zaferi kazanılmış olmasaydı, Malazgirt Zaferi de olmazdı. Çünkü Pasinler Zaferi, Anadolu’nun kapılarını Türklere açmış, Bizans’ın yenilmezlik unvanını ortadan kaldırıp Selçuklu Devleti ordusuna cesaret kazandırmıştır. Biz Pasin Ovası’nda nam, Malazgirt’te şan kazandık. Pasinler Zaferi Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir.”“Pasin Ovası’na, ’Zafer Anıtı’ yapılmalı”Pasin Ovası’na anıt yapılması talebinde bulunan Erzurum Tarih Derneği Başkanı H. Ömer Özden, ’Bu zaferin, ülkemiz gündemine getirilmesi gerekmektedir. Bunun için Derneğimiz, yıllardan beri bu gün adı geçen ovaya he yıl dönümünde gelerek Pasinler Zaferi’nin 976’ncı yıl dönümünü andık. Pasinler Zaferi’nin ülke gündemine kazandırılması için başta Devletimizin, üniversitelerimizin bu zafere sahip çıkması gerekir. Konuyla ilgili paneller, sempozyumlar yapılmalı, savaşın yapıldığı ovaya bir de zafer anıtı dikilmeli, zaferin kazanıldığı ovayı gösteren tabelalar konulmalıdır. Ayrıca çocuklarımız başta olmak üzere tüm halkımızda bir tarih bilinci oluşturulması gerekmektedir.” diye konuştu.