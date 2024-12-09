Erzurum’da dün gece aralıklarla etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde yerini sisli havaya bıraktı.Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü. Yoğun sis nedeniyle trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. Vatandaşlar camları donan araçlarını temizlerken bazı sürücüler araçlarını battaniyeler örterek soğuktan korumaya çalıştı.Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.