Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde portakal yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre kaza, Adilcevaz-Erciş kara yolunun 31 kilometresindeki Süphan Bakım Evi bölgesinde meydana geldi. Mesut Özek yönetimindeki portakal yüklü 33 R 9219 plakalı tır, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak devrildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mesut Özek, ambulansla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.