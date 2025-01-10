İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenen Matmazel’in Kedisi, Erzurum şehir tiyatro sahnesine damga vuracak nitelikte bir oyun olarak ifade ediliyor.Seyircinin büyük bir beğeniyle izlediği ve tekrar sahnelenecek olan bu yapıt, bir adamın hapishanede yaşadığı psikolojik gerilim dolu serüvenini ele alırken, toplum eleştirileri ve mesajlarıyla derin bir iz bırakıyor. Başrolünde ve yönetmen koltuğunda Yakup Çağlayan’ın yer aldığı oyun, izleyiciyi karakterin iç dünyasına ustalıkla çekiyor. Çağlayan’ın performansı, bir insanın kaygılarıyla yüzleşmesini izleyicinin gözünde ve yüreğinde somutlaştırırken, Ali Aras ve Yakup Abdullahoğlu gibi yetenekli oyuncular da oyuna renk katıyor. Sudenaz Aytekin ve Arzu Narmanlı ise karakterlerine kattıkları derinlikle, oyunun hem komik hem de dramatik tonlarını başarıyla yansıtıyorlar.Matmazel’in Kedisi ile ilgili yapılan değerlendirmelerde, “Oyunun atmosferine değinmeden geçmek mümkün değil. Dekor ve ışık kullanımı, izleyiciyi adeta hapishane duvarlarının içine çekiyor. Büyüleyici bir atmosfer sunan sahne tasarımı, hem oyun boyunca hissettiren gerilim havasını pekiştiriyor hem de seyircinin dramatik geçişlerdeki duygularını yoğunlaştırıyor. Yer yer güldüren, yer yer düşündüren, bazen de hüzünlendiren Matmazel’in Kedisi, Erzurum’da tiyatronun ne kadar güçlü bir ifade aracı olabileceğini bir kez daha kanıtladı. Oyunda toplum eleştirilerine yer verilirken, bireysel kaygıların toplumsal boyutları üzerinde de derinlemesine duruluyor. Erzurum gibi sanata değer veren bir şehirde, böylesi yüksek kaliteli yapıtları sahnede görmek bir lüks değil, bir gereklilik. Bu tür oyunların sadece seyirciye bir hikaye anlatmadığını, aynı zamanda toplumu düşünmeye ve sorgulamaya teşvik ettiğini unutmamalıyız. Matmazel’in Kedisi, bu hafta pazartesi ve salı günleri yeniden sahnelenecek. Sanatseverlerin kaçırmaması gereken bu eşsiz deneyim, hem bireysel hem de toplumsal boyutta herkes için derin bir iz bırakacak. Erzurum’un tiyatroya verdiği desteğin bir kanıtı olan bu yapıtı izlemek, bir sanat şölenine tanıklık etmek demek. Bu tür eserlerin daha sık sahnelenmesi dileğiyle. Erzurum şehir tiyatrolarında daha fazla tiyatro görmek umuduyla, Matmazel’in Kedisi’ni kaçırmamanızı öneririz” denildi.