Ardahan Belediyesi envanterine karla mücadele de daha kolay ve hızlı sonuçlar alınması için yeni bir makine daha eklendi.Faber Kimya sahibi İlhami Yavuz tarafından hibe edilen ‘Buz Çözücü Solüsyon Serpme Makinesi’ sayesinde artık yol ve kaldırımlardaki buzların çözülmesi ve temizlenmesi çabucak gerçekleştirilecek.SOLÜSYON MAKİNESİ İLE HIZLI VE KOLAY BUZ TEMİZLİĞİ YAPILACAKÇetin kış koşullarının yaşandığı Ardahan’da bir yandan kar yağışları sonrası belediye ekiplerinin iş makinelerinin desteğiyle yürüttüğü hummalı kar temizliği çalışması aralıksız sürerken, diğer yandan ise sevindirici bir gelişme yaşandı.ASFALT VE KALDIRIMLARIN ZARAR GÖRMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEKBelediye Başkanı Faruk Demir’in girişimleri sonucu Faber Kimya sahibi Kimya Mühendisi İlhami Yavuz’un belediyeye hediye ettiği buz çözücü solüsyon serpme makinesi ile hem kaldırım ile yollardaki buzların hızlı ve rahat bir şekilde çözülmesi sağlanacak hem de asfalt ve kaldırımların zarar görmesinin önüne geçilecek.BAŞKAN DEMİR’DEN İLHAMİ YAVUZ’A TEŞEKKÜRBaşkan Demir, Faber Kimya Sahibi İlhami Yavuz’a Ardahan halkı adına teşekkür ederek devamında şunları söyledi: “Belediyemize Fiber Kimya sahibi aynı zamanda Kimya Mühendisi olan İlhami bey’in hediye ettiği solüsyon serpme makinesi ile artık kaldırım ve yollarda kar temizliği daha iyi şartlarda yapılabilecek. Kum ve tuz asfalta çok zarar veriyordu. Dolayısıyla bu makine sayesinde bunu da minimuma indireceğiz. Şehrim adına İlhami bey’e tekrardan çok teşekkür ediyorum” dedi.