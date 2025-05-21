Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Mutfağı Haftası münasebetiyle "Erzurum Yöresel Kahvaltısı" tanıtım programı düzenlendi.Programda Erzurum’un yemek kültürünü ve çeşitliliğini tüm dünyaya tanıtmak ve tattırmak için önemli çalışmalar yapıldığı ifade edildi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, binlerce yıllık medeniyet birikimine sahip Erzurum’un sadece tarihiyle, kültürüyle değil, aynı zamanda zengin mutfak mirasıyla da ülkenin gözbebeği olduğunu ifade ederek, "Kadim Anadolu’nun bağrından çıkan bu eşsiz lezzetleri tanıtmak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak bizler için bir görevden öte bir sorumluluktur. Bizler Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak kültürel değerlerimizi yaşatma, gastronomi turizmini güçlendirme ve yerel üreticilerimizi destekleme adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz her etkinlik, birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştiren, kardeşlik sofralarımızı zenginleştiren adımların bir parçasıdır" dedi.Erzurum’un turizmde yıldızı parlıyorKültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer, Erzurum mutfağının cağ kebabı, kadayıf dolması, ayran aşı, su böreği, lor dolması gibi yüzlerce lezzeti ile hem göze hem damağa hitap ettiğini ifade etti.Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Erzurum’un coğrafi işaret tescilli ürün sayısı bakımından Türkiye’de 3’ncü sırada olduğunu vurguladı. Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökalp Selçuk, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat ve TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu Bölge Başkanı Nuh Şenol da Erzurum’un tarihi, kültürel ve gastronomi değerleri ile turizmde gözde olmaya devam ettiğini dile getirdiler.