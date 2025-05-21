Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde 21-27 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde kutlanan Türk Mutfağı Haftası Van’da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Van Müzesi konferans salonunda düzenlenen açılış programı ve panelle Van’ın zengin mutfak kültürü tanıtıldı. Her yıl 21-27 Mayıs tarihlerinde çeşitli etkinliklerle kutlanan Türk Mutfağı Haftası, Van’da renkli görüntülere sahne oldu. Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen açılış töreni ile start verilen kültür mutfağı panelinde Van kahvaltısı ve geleneksel yemeklerinin tanıtımı yapıldı.Geleneksel yemeklerin korunması, genç kuşaklara bu mirasın aktarılması konusunda fikir alışverişinde bulunulan panelde, yeni şeflerin yetiştirilmesi, yerel malzemelerin çağdaş tekniklerle yeniden yorumlanması ve akademik çalışmalarla bu kültürün kayıt altına alınması gerektiği de vurgulandı.Panelde; Van’a özgü yemekler, yerel ürünlerin coğrafi işaret süreci ve gastronomi turizminin Van için sunduğu fırsatlar da münazara edildi.Bir hafta sürecek Türk Mutfağı Haftası boyunca çeşitli etkinlikler ile birlikte, uygulamalı atölyeler, yerel ürün sunumları ve geleneksel çay kültürü tanıtımlarıyla Van’da mutfak kültürüne dair farkındalık arttırılmaya devam edecek.