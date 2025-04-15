Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı’nın 2025 yılı Mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.Buna göre; Erzurum Havalimanı’nda mart ayında, iç hat yolcu trafiği 89 bin 623, dış hat yolcu trafiği 106 oldu. Böylece martta toplam 89 bin 729 yolcuya hizmet verildi.Mart ayında Erzurum Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 678, dış hatlarda 11 olmak üzere toplamda 689’a ulaştı.Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise mart ayında toplamda 655 ton oldu.3 Aylık (ocak-mart dönemi) Gerçekleşmeler3 aylık (ocak-mart) dönemde ise Erzurum Havalimanı’nda yolcu trafiği 306 bin 332, uçak trafiği 2 bin 9, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 2 bin 745 ton olarak gerçekleşti.